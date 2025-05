Máris olcsóbbak lettek a hitelek Romániában, miután Nicusor Dan letette az államfői esküt

Elindult bérelt tetőtéri lakásából, kilépett a bukaresti társasház kapuján, nyilatkozott pár mondatot, aztán az öltönyére rávette a hátizsákját (ami leginkább egy kisiskoláséra hasonlított), majd beszállt egy autóba, és a parlamentbe indult, hogy letegye a köztársasági elnöki esküt. Így indult Nicusor Dan hétfője, aki az eskütétel után a Cotroceni-palotába indult, hogy átvegye az ideiglenes államfőtől, Ilie Bolojantól az elnöki hivatalt. Kora délután ez meg is történt, így Bolojan visszatérhet a román szenátus elnöki tisztségébe.

Dan, a liberális-konzervatív, pártonkívüli matematikus, aki mostanáig Bukarest főpolgármestere volt, 53,6 százalékkal nyerte meg az elnökválasztást május 18-án, jelentős részben a székelyföldi és partiumi magyar szavazók támogatásával, amit azóta meg is köszönt nekik. Riválisa az elnökválasztás második fordulójában a szélsőjobboldali nacionalista George Simion volt. Vele Orbán Viktor ugyan sorsközösséget vállalt a két forduló között a tihanyi beszédében, de aztán a magyar kormány is és a Fidesz is igyekezett korrigálni (a választás estéjén Kolozsváron készült videónk alapján mérsékelt sikerrel). Simion végül 46,4 százalékig jutott, pedig az első fordulót még a magyarellenes exfutballhuligán nyerte Dan előtt 20 százalékpontos előnnyel.

Simion a választás estéjén, az exit pollok eredménye alapján még nem ismerte el Dan győzelmét, csak éjfél körül, amikor biztossá vált a végeredmény, tett így. Pár nap múlva viszont újra meggondolta magát, és az elmúlt hét attól volt hangos, hogy megtámadta az eredményt. Végül az alkotmánybíróság elutasította Simion panaszát, így Dan hétfőn végre letehette az államfői esküjét. Az eseményről viszont hiányzott Simion és pártja, az ultranacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), amin Dan különösebben nem izgatta fel magát. Az új elnök szavaiból az derült ki, hogy amíg csak ilyen gesztusokról (és nem erőszakról) van szó, addig nem foglalkozik Simion csapongásaival. Az eskütételnél a két másik szélsőjobboldali román politikai erő, a Fiatal Emberek Pártja (POT) és az SOS Romania képviselői hátat fordítottak az elnöki pulpitusnak a Krónika Online szerint.

Az új elnök hétfőn elmondta: mindenekelőtt politikai stabilitásra, parlamenti többséggel rendelkező kormányra van szükség.