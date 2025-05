Egy brazil törzs beperelte a New York Timest, mert szerintük azt állították, pornófüggők lettek az internettől

180 millió dolláros pert indított egy brazil őslakos törzs a New York Times ellen, mert egy 2024-es riportjukban arra következtetésre jutottak, hogy a Starlink által biztosított internethozzáférés miatt a felütötte a fejét a törzsben a pornófüggőség.

A Javari-völgyben élő Marubo törzs becsületsértés miatt fordult a bírósághoz, úgy vélik ugyanis, hogy a Jack Nicas által írt riportban úgy állítják be őket, mint egy olyan közösséget, amely nem tudja kezelni az internet általi kitettséget. A csütörtökön benyújtott kereset szerint a cikkben elhangzottak nemcsak sértők, de „azt közvetítik az olvasók számára, hogy a Marubo törzs tagjai az internethez való hozzáférés közvetlen következményeként erkölcsi és társadalmi romlásba süllyedtek.“ Hozzátették, ez az ábrázolás „egy komplett nép jellemét, erlkölcsét és társadalmi státuszát támadja, azt sugallva, hogy a fegyelem és az értékek hiánya miatt képtelenek a modern világban működni.” Az ügyben a lap mellett a TMZ és a Yahoo is szerepel, őket is azzal vádolják, hogy a riport szemlézése során lealacsonyító módon mutatták be a törzset.

Az elszigetelve élő törzshöz 2023 szeptemberében jutott el az internet az Elon Musk tulajdonában lévő Starlink egyik műholdján keresztül. Az eredeti cél az volt, hogy a marubók kapcsolatba léphessenek a hatóságokkal többek közt vészhelyzet, mondjuk egy kígyómarás esetén, és könnyebben elérjék távol élő szeretteikkel. Az műholddal kommunikáló antennékat Allyson Reneau amerikai vállalkozó adományozta a törzsnek.

A New York Times 2024 júniusában megjelent írás többek közt a technológiai vívmány árnyoldalait is bemutatta: azt, hogy a fiatalok túlságosan a telefonjaik rabjai lettek, bekígyózott a törzs életébe a pornó, a dezinformáció és a videójátékok. A lap olyan törzsbélieket is megszólaltatott, akik aggodalmukat fejezték ki az internet hatásai miatt.

Nicas később reagált a vádakra, és tagadta, hogy valóban pornófüggőként mutatta volna be a törzset. A marubók viszont nem elégedtek meg a válasszal, és a bírósághoz fordultak. Erre reagálva a New York szóvivője közölte: készek megvédeni magukat, mivel úgy vélik, „a cikk a modern technológia előnyeinek és hátrányainak érzékeny és árnyalt vizsgálatát mutatja egy olyan őslakos faluban, amely büszke történelemmel és kultúrával rendelkezik.”

