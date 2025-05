Orbán Viktor: Ne legyen igazam, de a vége az lesz, hogy egyedül maradunk a háborúval a szomszédunkban

Az Oroszország megtörésére irányuló nyugati stratégia kudarcot vallott, a szankciók nem érték el a céljukat és az oroszok megakadályozták Ukrajna NATO-tagságát – jelentette ki a miniszterelnök hétfőn, az EU parlamenti elnökeinek konferenciáján az Országházban, hangsúlyozva, hogy ennek ellenére Európa folytatja a háborút és úgy tesz, mintha győzhetnénk.

Orbán Viktor a tavalyi EU-s magyar elnökséghez kapcsolódó parlamenti események zárókonferenciáján azt mondta: ma olyan léptékű átalakulás zajlik a világban, amely csak a modern nemzetállamok születéséhez, a vesztfáliai békéhez hasonlítható. Átrendeződik a világ, átalakul a nyugati világ gondolkodásmódja is, és nekünk, európaiaknak, erre választ kell adnunk – tette hozzá.

Értékelése szerint ugyanakkor Európa felkészületlen.

Olyan, mintha az előző évtized válaszaival akarnánk megoldani a következő évtized problémáit, de a régi igazságok már nem működnek, a világ megváltozott és mi, európaiak, nem követtük

– fogalmazott.

Hangsúlyozta: az Oroszország megtörésére irányuló nyugati stratégia kudarcot vallott.

„Senki nem meri bevallani, de ezt a háborút elvesztettük” – tette hozzá, és arra hívta fel a figyelmet: Oroszország gazdasága nem omlott össze, a szankciók nem érték el a céljukat és az oroszok megakadályozták Ukrajna NATO-tagságát.

Jelezte: az amerikaiak ezt felismerték és most tárgyalnak, míg mi, európaiak, folytatjuk a háborút és úgy teszünk, mintha győzhetnénk.

Ne legyen igazam, de a vége az lesz, hogy egyedül maradunk a háborúval a szomszédunkban, miközben minden pénzünket egy elérhetetlen győzelemre fordítjuk

– fogalmazott.

A kormányfő beszélt arról is, hogy ma Európa gazdag és gyenge, ez a legveszélyesebb kombináció, ezért Európát meg kell erősíteni. Európa a nemzetállamok létrejöttével vált erőssé és világhatalmi tényezővé, és az Európai Unió is a nemzetállamok együttműködésén, az erős nemzeti demokráciák erős vezetőin keresztül válhatott sikeressé – tette hozzá.

Elmondta, hogy az EU mindent a nemzeti parlamenteknek köszönhet, ha az EU sikeres akar lenni, több tiszteletet kell adnia a nemzeti parlamenteknek, amelyek nem szerződéssel létrehozott mesterséges intézmények, hanem szerves fejlődésen keresztül formálódó valódi népképviseleti szervek, ezt Brüsszelben sem szabad elfelejteni. Orbán Viktor azt mondta, hogy aki védelmezi a nemzetállami kereteket, azt az uniós források megvonásával fenyegetik, ha ez nem segít, Brüsszel ellehetetleníti a nemzeti kormányokat, beavatkozik és megbuktatja azokat, neki tetsző, a nemzeti szuverenitást feladó ügynökpártokat segít hatalomra.

Magyarországon most próbálkoznak harmadszorra

– jegyezte meg, hozzátéve, hogy az alapító atyák nem ebből a célból hozták létre az EU-t, ebből nem lesz erős, ebből csak gyenge Európa lesz.

Kitért arra is, hogy több európai nemzet is további támogatást akar nyújtani Ukrajnának, hogy folytathassa a háborút. Nekünk ettől eltérő véleményünk van, szerintünk minél tovább tart a háború, annál több emberélet vész el, annál rosszabb lesz a helyzet a harcmezőn – jelezte.

Hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottságnak az a javaslata, hogy a háború miatt tegyük kötelezővé a leválást az orosz energiahordozókról, egyszerűen megöli a magyar gazdaságot.

Képzeljék el, hogy az energia ára a háztartások és a vállalatok számára egyszer csak megkétszereződik. Ezt a magyar családok nem bírnák ki

– fogalmazott, hozzátéve: a magyarok ezért is békét akarnak, és minél gyorsabban szabadulnának a gazdasági szankciók politikájától. Elmondta azt is, hogy Ukrajnával szomszédos országként úgy látjuk, ha felveszik Ukrajnát az Európai Unióba, felveszik a háborút is.

Felidézte: az EU sohasem vett még fel háborúban álló országot, jó okkal. Ráadásul Ukrajna tagsága olyan gazdasági terhet jelentene, amit a tagállamok nem bírnának el. Emlékeztetett arra is, hogy a közép-európai országok uniós csatlakozásával a korábbi tagok is jól jártak.

Ukrajnával azonban másképp áll a helyzet, azzal rosszul járnánk. Rossz üzlet. Agrárválság, munkanélküliség, eladósodás, életszínvonal-esés

– figyelmeztetett.