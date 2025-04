A Nemzetközi Büntetőbíróság konstruktív párbeszédet folytatna a kormánnyal

A kormány csütörtökön jelentette be, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), miközben Orbán Viktor a Karmelitában fogadta Benjamin Netanjahut. Az izraeli miniszterelnök ellen háborús bűncselekmények gyanúja miatt tavaly adott ki elfogatóparancsot a bíróság. A Szijjártó Péter által vezetett Külgazdasági és Külügyminiszterium az erről szóló törvényjavaslatot aznap délután már be is nyújtotta az Országgyűlésnek, a kilépésről szóló szavazást majd május végén írhatják ki.

Bár a kormány a kilépés érdekében gyorsan megtett több lépést is, az ICC egy csütörtöki közleményében azt írta, hogy továbbra is ösztönzik Budapestet, hogy az aggályait tárja a szervezet közgyűlése elé, és folytassanak konstruktív párbeszédet azokról. A Le Monde által idézett közlemény szerint a Nemzetközi Büntetőbíróság sajnálja, hogy a magyar kormány felmondja a Római Statútumot, a döntés gyengíti a szervezet azon törekvését, hogy elszámoltassa a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények felelőseit.

Fad El-Abdullah, az ICC szóvivője azt közölte csütörtökön, hogy a bíróság a sztenderd eljárást követte, amikor Netanjahu letartóztatását kérte a látogatáson. Hozzátette azt is, az ICC tudomásul vette, hogy Magyarország továbbra is kötelezve van arra, hogy együttműködjön a szervezettel.

A kormány már tavaly nyár, a Netanjahu elleni elfogatóparancs-kérelem óta fontolgatta, hogy kilépjen a Nemzetközi Büntetőbíróságból.