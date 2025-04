Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból

A kormány arról döntött, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) – közölte Gulyás Gergely az MTI-vel. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a felmondási eljárást, az alkotmányos és a nemzetközi jogi kereteknek megfelelően, a kormány csütörtökön kezdeményezi.

A Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze tavaly márciusban kérte elfogatóparancs kiadását Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökre, illetve Joáv Galant védelmi miniszterre, ekkor a palesztin Hamász három vezetőjére is körözési kérelmet adtak ki háborús és emberiesség elleni bűncselekményekért. Az ICC végül 2024. novemberében adta ki az elfogatóparancsot az izraeli miniszterelnök ellen, akit Orbán Viktor a döntésre reagálva még aznap meg is hívott Magyarországra. A két vezető ezen a héten csütörtökön találkozik, utána közös sajtótájékoztatót is tartanak.

A 24.hu tavaly júliusban tudta meg, hogy nem sokkal a Netanjahu ellen márciusban kiadott körözési kérelem után, egy májusi kormányülésen Gulyás, Tuzson Bence igazságügyi miniszter és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter azt a feladatot kapta, hogy készítsenek feljegyzést a miniszterelnöknek Magyarország ICC-ből való kilépésének lehetséges következményeiről.

Tavaly nyáron a kormány lapunk ezzel kapcsolatos megkeresésére azt válaszolta, hogy bár elfogadtuk az (ICC) alapokmányát, de az erről szóló nemzetközi egyezményt alkotmányossági okokból nem hirdette ki a Parlament. Akkor azt írták, hogy ezért Magyarországon „nem hajtható végre semmilyen intézkedés a Nemzetközi Büntetőbíróság döntéseivel kapcsolatban”.