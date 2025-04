Nemzetközi Büntetőbíróság: Magyarország továbbra is kötelezve van arra, hogy együttműködjön

A bíróság a sztenderd eljárást követte, amikor Netanjahu úr letartóztatását kérte a látogatáson.

– közölte Fad El-Abdullah, a Nemzetközi Büntetőbíróság szóvivője Benjamin Netanjahu magyarországi látogatásával kapcsolatban. A magyar kormány a látogatás reggelén jelentette be azt is, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Bünetőbíróságból, amelynek tagságával eddig is problémáink voltak. A kilépés viszont egy évet vesz igénybe, amire a szóvivő reagált is:

A bíróság tudomásul veszi, hogy Magyarország továbbra is kötelezve van arra, hogy együttműködjön a Nemzetközi Büntetőbírósággal.

– mondta El-Abdullah.