Már be is nyújtották a törvényjavaslatot a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésről

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a kormány döntése alapján elkészítette és immár be is nyújtotta az Országgyűlésnek a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) való kilépésről szóló törvényjavaslatot – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter, aki szerint „a bíróság lejáratta nemcsak saját magát, hanem az egész nemzetközi bírósági rendszert azzal, hogy egy nyíltan antiszemita döntéssel nemzetközi körözést adtak ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel szemben”.

Szijjártó szerint a parlament még április vége előtt el tudja kezdeni a törvényjavaslat tárgyalását, majd május végén ki is írhatják erről a szavazást, ezt követően pedig az ENSZ-t is értesíteni fogják. Az kilépésről szóló törvényjavaslatot már be is nyújtották az Országgyűlésnek: a javaslat a döntést azzal indokolja, hogy Magyarország határozottan elutasítja nemzetközi szervezetek – így különösen büntetőbíróságok – politikai eszközként való felhasználását.

Mint ismert, a magyar kormány a Netanjahu látogatásának reggelén jelentette be, hogy hazánk kilép az ICC-ből, amelynek tagságával eddig is problémáink voltak. A hágai székhelyű büntetőbíróság az izraeli miniszterelnök ellen és a volt izraeli védelmi miniszter ellen tavaly novemberben elfogatóparancsot adott ki háborús bűncselekmények vádja miatt, így elvileg Magyarországra lépre Netanjahut le kellett volna tartóztatni a magyar hatóságoknak.

Netanjahu méltatta a magyar kormány döntését.