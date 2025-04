“A mi uniónk a szabadság és egyenlőség uniója” – A Pride betiltásáról vitatkoztak az Európai Parlamentben

A korábbi elnökségek is elmondták ebben a házban, hogy a jogállam és az alapvető jogok adják az alapját az Európai Uniónak, és minden uniós intézmény feladata, hogy megvédje és támogassa ezeket. A jogállam és az alapjogok a lengyel elnökség alapját jelentik. Az Európai Uniónak megvannak a szükséges eszközei arra, hogy megvédje az alapvető jogokat, és mindenkit arra szólítok fel, hogy használja ezeket a lehetőségeket a párbeszéd érdekében.

– mondta el Adam Szlapka, a soros uniós elnökséget adó Lengyelország EU-minisztere az Európai Parlamentben Strasbourgban. Az Európai Parlament ezúttal a Pride-ot betiltó magyar gyülekezési törvényről.

Kétszer lesz szó Szlapka szerint a magyar jogállamról a lengyel soros elnökség fél éve alatt. Egyszer már aggodalmukat fejezték ki a tagországok januárban a magyar helyzet miatt. Májusban pedig ismét erről fognak beszélni. Szlapka a felszólalásakor az Európai Tanács nevében beszélt, ezért nem Lengyelország, hanem az egész tanács álláspontját mondta el a parlament előtt.

A bizottságtól Michael McGrath igazságügyi biztos szólalt fel, aki nemrég Budapesten is járt, ahol interjút is adott lapunknak. McGrath szerint a tárgyalásai nagyrészt a hamarosan megjelenő jogállami jelentésről, a Szuverenitásvédelmi Hivatalról és a gyülekezési törvényről szóltak. Utóbbiról jelezte is aggodalmát a vezetőknek, akikkel találkozott. McGrath szerint a média helyzetéről is beszélt a magyar vezetőkkel, ahol elmondta, hogy a korábbi jogállami jelentésekben foglalt állításokat nem teljesítették.

A mi uniónk a szabadság és az egyenlőség uniója.

– mondta el McGrath. Szerinte a gyülekezésről szóló legújabb törvénymódosítás a gyermekvédelminek nevezett törvényre hivatkozva a békés tüntetéseket is betiltaná. Kitért arra is, hogy a bizottság vizsgálja az arcfelismerő szoftverek használatát a gyülekezési törvénnyel kapcsolatban. McGrath elmondta, hogy Budapesthez hasonlóan itt is elmondja, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága mennyire fontos.

Meg vagyunk róla győződve, hogy a gyermekvédelmi törvény ellentétes az uniós joggal és az alapvető értékekkel.

– mondta el a törvényről, amellyel szemben korábban kötelezettségszegési eljárást is indítottak.

A teljes figyelmünk a magyar alapjogok helyzetén van, és az én személyes figyelmem is teljesen a magyar ügyeken van. Ahol tudunk, lépni fogunk.

– zárta le McGrath.

Az Európai Néppárttól a tiszás Tarr Zoltán szólalt fel elsőként. Szerinte jó hír, hogy a magyaroknak elege van a kormányból. Szerinte a Fidesz mindig magabiztos volt, de amint látták a Tisza sikerét, aggódva kapkodni kezdtek, ezért egyre durvább lépésekhez nyúltak, mint a gyülekezési jog korlátozása.

Tarr arról beszélt, hogy mostantól a veszélyhelyzetre hivatkozva a magyar kormány törvényeket is átírhat majd. Szerinte új helyzet van Magyarországon, Magyar Péterrel körbeutazzák a magyar falvakat, már majdnem hatszázezren töltötték ki a szavazásukat.

A szociáldemokratáktól a DK-s Molnár Csaba szólalt fel, aki szerint Orbán nagyon fél, és Putyin-féle diktatúrát próbál kiépíteni.

A Pride betiltása homofób lépés. Beszéljünk tisztán.

– mondta el Molnár. Szerinte három jobboldali párt ül három jobboldali EP-frakcióban, akik mind támogatják a Fideszt a melegekkel szembeni homofób lépéseiben, beleértve a Tiszát is. Szerinte egyedül a Demokratikus Koalíció áll ki egyenesen és direkten a Pride betiltása ellen.

A patriótáktól Deutsch Tamás szólalt fel, aki szerint ez már a negyedik Magyarországról szóló vita, miközben Európát ellepték a migránsok, a versenyképesség pedig romokban van. Deutsch szerint indulatos kirohanásokat és durvaságokat lehetett hallani a vitában. Deutsch szerint Magyarországon annyira szabadon lehet tüntetni, ahogy sehol Európában, a gyermeke védelmében pedig Európában példamutatók.

Ha a fejük tetejére állnak, akkor is megvédjük a szabadságunkat, a nemzeti szuverenitásunkat és a gyermekeinket.

– mondta Deutsch.

A Pride betiltása a gyerekekre hivatkozva újabb lap Putyin könyvéből, mondta el Tineke Strik, a Zöldek képviselője, aki a magyar hetes cikkes eljárás jelentéstevője az Európai Parlamentben.

Ha nem most, akkor mikor? Felszólítom a bizottságot és a tanácsot, hogy használják a hetes cikket most, és akadályozzák meg, hogy Orbán tovább rombolja az EU-t és túszként tartsa fogva a magyarokat.

– mondta. Ugyanerre szólított fel a Renew frakció és a

Önök újra szégyenpadra akarják ültetni Magyarországot, de mi nem hagyjuk.

– mondta el Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk képviselője. Szerinte a szexuális devianciákat közszeméremsértő módon mutatja be a Pride, és az EP-képviselők akkor nem tiltakoztak, amikor a baloldali kormányok alatt tüntetőket vertek. Szerinte ez a törvény a világ legerősebb lobbiszervezetével megy szembe.