72 órára elegendő élelmiszer és víz felhalmozására kérik az EU-ban élőket

Azt tanácsolják az EU tagállamaiban élő embereknek, hogy egy új európai stratégia részeként otthonukban tartsanak 72 órára elegendő élelmiszert, vizet, illetve alapvető szükségleti cikkeket, írja a Guardian. A stratégia célja, hogy fokozza a felkészültséget árvizek, tűzvészek, világjárványok és katonai támadások esetén.

A stratégiát németországi és a skandináv országok tervei ihlették, ahol a témáról szóló tájékoztató füzeteket osztogattak, valamint segítő alkalmazásokat dolgoztak ki. Ezeken a felületeken pedig tanácsokat adnak az embereknek, mi a teendő katonai támadás vagy más válsághelyzet esetén.

Hadja Lahbib, az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa „72 órás önellátást” szeretne az EU lakóitól, és egy videót is közzétett X-en, ahol bemutatja, mit tartsanak maguknál az emberek. A táskában vízálló tokban lévő személyi iratok, konzervek, palackozott víz, gyufa, svájci bicska, készpénz, valamilyen kártyajáték, gyógyszerek és egy kis rádió is megtalálható.

