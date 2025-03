Musk és Rubio nekimentek a lengyel külügyminiszternek, és megint hálát követeltek Amerikának

Elon Musk és az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio a Twitteren (X) demonstrálták, hogy nem volt véletlen az a stílus, amivel Donald Trump elnök és J.D. Vance alelnök fogadták Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban. Musk már egyébként is nagy formában volt, hiszen korábban arról írt, verekedni hívta ki Vlagyimir Putyint, illetve azt állította, összeomlana az ukrán frontvonal, ha kikapcsolná a SpaceX cége Starlink rendszerét, mely műholdas kapcsolaton keresztül nagy sebességű internet-hozzáférést biztosít

Ez utóbbira reagálva Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter egy bejegyzésben azt írta, hogy a lengyel digitalizációs minisztérium mintegy 50 millió dollárt fizet Ukrajna Starlink-hozzáféréséért, és országa úgy dönthet, hogy másra költi a pénzét.

Az agresszió áldozatának fenyegetésének etikájától eltekintve, ha a SpaceX megbízhatatlan szolgáltatónak bizonyul, kénytelenek leszünk más szállítók után nézni

– írta Sikorski az X-en, mire Musk annyit válaszolt: „A Starlinket nem lehet helyettesíteni. Maradj csendben, kis ember. A költségeknek csak egy parányi töredékét fizeted.”

Sőt, Rubio is Musk segítségére sietett, amikor ezt írta lengyel kollégájának:

Senki sem fenyegetőzött azzal, hogy elvágja Ukrajnát a Starlinkről. És mondjon köszönetet, mert a Starlink nélkül Ukrajna már régen elvesztette volna ezt a háborút, és az oroszok most a lengyel határon lennének.

Ehhez két adalékot érdemes hozzátenni: a napokban a New York Times arról számolt be, hogy egyes kormánytagok, köztük Rubio is panaszkodtak Musk és az általa vezetett DOGE hivatal tevékenységével kapcsolatban, és egy elég feszült hangulatú találkozón Trump jelenlétében össze is csaptak. Rubio mostani kiállása az adminisztráción belüli feszültségeket is hivatott elrejteni a Washington Post szerint.

Ami pedig a Starlink nélkülözhetetlenségét illeti, a brit-francia Eutelsat cég már tárgyalásokat kezdett arról, hogy átvenné a Starlink helyét Ukrajnában.