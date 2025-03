Lassulnak az oroszok a fronton, az ukránok több helyen is visszatámadnak

Miközben Donald Trump amerikai elnök megadással felérő tűzszünetre és békére próbálja rábírni az ukránokat az oroszokkal szemben, a harctéri helyzet szemmel láthatóan nem indokolja, hogy az ukránok számukra rossz feltételekkel letegyék a fegyvert az amerikaiak és az oroszok előtt. Az előző hónapban ugyanis jelentősen lassult az orosz csapatok előrenyomulása a frontokon: kilenc hónapja nem tudtak ilyen kevés területet meghódítani, mint februárban: az oroszok 329,14 négyzetkilométernyi területet (nagyjából fél Balatonnak felel meg) szereztek az ukránoktól, ami januárhoz képest 34 százalékos csökkentést jelent.

Közben az ukránok több helyen is visszavették a kezdeményezést (például Povrovszk környékén és Toreckban), nekik 149 négyzetkilométernyi területet sikerült visszaszerezniük az oroszoktól, ami 153,15 százalékos növekedést jelent januárhoz képest.

Russia’s advances have ground to a halt, now the lowest in 9 months, with Ukraine picking up momentum.

February Final Numbers

Russian gains

329.14km²

Down by

-33.92% from previous month

Ukraine Gains

149.01km²

+153.15% from previous month pic.twitter.com/nGVAOlhBZp

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 3, 2025