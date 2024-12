Mint arról lapunk is írt pénteken, az Egyesült Államok képviselőházának korábbi elnöke, Nancy Pelosi balesetet szenvedett Luxemburgban egy hivatalos kongresszusi látogatás során, ami miatt kórházba is kellett szállítani. Hivatalosan információ nem jelent meg arról, hogy pontosan mi történt a politikussal, egyes források ugyanakkor arról számoltak be, hogy Pelosi megbotlott a márványlépcsőn és egy nagyot esett.

Az esetet követően a demokrata politikus szóvivője úgy nyilatkozott, hogy Pelosi már alig várja, hogy hazatérhessen, a baleset következményei azonban vele maradnak, ha hinni lehet a Guardian beszámolójának. A brit lap arról ír, hogy a 84 éves Pelosit az eset után Németország amerikai katonák számára fenntartott hadikórházába szállították, ahol megállapították, hogy eltört a csipője. A diagnózis után megműtötték, csípőprotézist kapott.

Pelosi azóta köszönetet mondott a landstuhli regionális egészségügyi központ személyzetének és a luxemburgi kórháznak is, ahol szintén kezelték, és mint mondta, kiváló ellátásban és kedvességben részesült.