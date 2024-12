„A barbár állam megbukott. Végre” – a világ vezetőinek reakciói a szíriai történésekre

Cikkünk frissül.

Bassár el-Aszad rezsimje megbukott, miután a lázadó ellenzéki csoportok vasárnap reggelre bevették Damaszkuszt, Szíria fővárosát. A diktátor azóta a vele szövetséges Oroszország szerint elhagyta az országot. A világ vezetői közül többen már reagáltak a történtekre.

Emmanuel Macron francia elnök azt írta az X-en, hogy

a barbár állam megbukott. Végre.

Tisztelettel adózom a szíriai népnek, a bátorságuknak, a türelmüknek. A bizonytalanságnak ebben a pillanatában a béke, a szabadság és az egység jókívánságait küldöm nekik. Franciaország továbbra is elkötelezett marad a Közel-Kelet biztonsága mellett.”

Olaf Scholz német kancellár a Szíriai rezsim bukása után kiadott közleményében úgy fogalmazott, hogy

Bassár al-Aszad brutálisan elnyomta saját népét, számtalan emberélet szárad a lelkiismeretén, és számos embert menekülésre kényszerített Szíriából, akik közül sokan Németországba jöttek. A szíriai nép szörnyen szenvedett. Aszad szíriai uralmának vége ezért jó hír.

Most az a fontos, hogy Szíriában gyorsan helyreálljon a törvény és a rend. Minden vallási közösségnek, minden kisebbségnek védelmet kell élveznie most és a jövőben is. A szíriai konfliktus politikai megoldása az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2254-es határozatával összhangban még mindig lehetséges.”

Scholz a közleményében hozzátette, az alapján fogják megítélni az ország leendő vezetőit, hogy lehetővé teszik-e minden szíriai számára az önrendelkezést, illetve azt, hogy méltóságban éljenek. A német kancellár szerint Szíriának meg kell védenie szuverenitását a rosszindulatú külső beavatkozássokkal szemben, és fontos, hogy békében éljen szomszédaival.

Kaja Kallas, az Európai Unió új külügyi főképviselője azt írta az X-oldalán, hogy „Aszad diktatúrájának vége pozitív és régóta várt fejlemény.

Egyúttal megmutatja Aszad támogatóinak, Oroszországnak és Iránnak a gyengeségét is.

A mi prioritásunk a térség biztonságának garantálása. Minden konstruktív partnerrel együtt fogok dolgozni Szíriában és a régióban.”

Joe Biden részéről a Fehér Ház vasárnap hajnalban azt közölte, hogy az amerikai elnök „szorosan figyelemmel kíséri a rendkívüli szíriai eseményeket”. Biden és magas rangú tisztviselői „folyamatos kapcsolatban állnak a regionális partnerekkel” – írta Sean Savett, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője az X-en.

Donald Trump, az USA januárban hivatalba lépő, következő elnöke korábban a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön azt írta egy bejegyzésben, hogy „Aszadnak vége. Elmenekült az országából. Védelmezője, Oroszország, Oroszország, Oroszország, Oroszország, Vlagyimir Putyin vezetésével, már nem volt érdekelt abban, hogy megvédje őt.

Oroszországnak eleve nem volt oka ott lenni. Minden érdeklődésüket elvesztették Szíria iránt Ukrajna miatt, ahol közel 600 000 orosz katona fekszik sebesülten vagy holtan egy olyan háborúban, amelynek soha nem lett volna szabad elkezdődnie, és amely a végtelenségig folytatódhat.

Oroszország és Irán jelenleg meggyengült állapotban van, az egyik Ukrajna és a rossz gazdasága miatt, a másik Izrael és annak harci sikerei miatt.”