Felhívta Putyint a német kancellár, ezt Zelenszkij sem hagyta szó nélkül

Egy órán át tárgyalt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel pénteken Olaf Scholz német szövetségi kancellár. A Spiegel meg nem nevezett forrásból úgy értesült, hogy a telefonhívást a német kancellár kezdeményezte – ezt utóbb a orosz állami hírszolgáltató, a TASZSZ is megerősítette.

A Spiegel szerint a kancellár elítélte az Ukrajna elleni orosz agressziót, és felszólította Putyint, hogy vonja ki csapatait. Ami viszont ennél is fontosabbnak tűnik, hogy Scholz tárgyalásos megoldást sürgetett az „igazságos és tartós béke” érdekében. Németország – mint írták – ugyanakkor továbbra is eltökélt abban, hogy támogatja Ukrajnát a védekezésben, ameddig csak szükséges.

Német kormányzati forrásokra hivatkozva a lap azt írta, hogy a kancellár különösen elítélte az ukrajnai polgári infrastruktúra elleni orosz légicsapásokat, valamint rámutatott, hogy az észak-koreai katonák Oroszországba telepítése, illetve Ukrajna elleni harci bevetésük a konfliktus súlyos eszkalációjával és kiterjedésével jár.

Két év után ez volt az első alkalom, hogy Olaf Scholz és Vlagyimir Putyin közvetlenük kommunikált egymással. Ilyesmire legutóbb 2022 decemberében volt példa.

A Putyinnal folytatott pénteki telefonos tárgyalás előtt Scholz kancellár a jelek szerint telefonon elérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is, a beszélgetés utána pedig beszámolt európai partnereinek a Putyinnal folytatott eszmecseréjéről.

A német lap szerint a kancellária hetek óta készült a telefonbeszélgetésre Putyinnal, és szorosan együttműködött az amerikai, a brit és a francia kormánnyal, valamint a többi G7-partnerrel.

A megállapodás úgy szólt, hogy a Scholz–Putyin-telefonhívásra csak az amerikai választások után kerül sor, de még a G20-ak brazíliai csúcstalálkozója előtt, ahol várhatóan Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is jelen lesz.

Oroszország megerősített a telefonbeszélgetés hírét, és hogy azt Németország kezdeményezte. A Kreml sajtóközleménye alapján úgy tűnik, Putyin továbbra is agresszív és oroszellenes fellépéssel vádolja a NATO-t. A közlemény szerint Moszkva viszont „nyitott a tárgyalások újrafelvételére”. Oroszország ennek feltételéül szabja, hogy az orosz biztonsági érdekeket figyelembe kell venni: a tárgyalásos megoldásnak pedig „az új területi realitásokon” kellene alapulnia, valamint „meg kellene szüntetni a konfliktus kiváltó okait”. Másképpen szólva Putyin nem hajlandó kivonulni a megszállt ukrán területekről.

A telefonos tárgyalásra Ukrajna és Németország szempontjában is kritikus időszakban kerül sor. Ukrajna az orosz invázió kezdete óta a harmadik háborús télre készül. Az előző telekhez hasonlóan Oroszország valószínűleg most is elsősorban a már súlyosan megrongálódott energetikai infrastruktúrát veszi célba.

A német kormánykoalíció a múlt héten hullott szét végleg. Scholz a múlt szerdán menesztette Christian Lindnert, a jobboldali-liberális Német Szabaddemokrata Párthoz tartozó (FDP) pénzügyminiszterét, majd a párt másik három minisztere is távozott a szövetségi kormányból. Scholz a kormánykoalíció szétesése után nem sokkal tárgyalásokat ajánlott a legnagyobb ellenzéki pártnak, a Friedrich Merz vezette Kereszténydemokrata Uniónak (CDU), hogy gyorsan közös megoldásokat találjanak a gazdaság és a honvédelem megerősítésére. A kormányválságot követő előrehozott választásra februárban kerülhet sor.

Volodimir Zelenszkij óva intette a német kancellárt, hogy telefonon beszéljen Putyinnal, mivel szerinte ez csökkentené az orosz elnök elszigeteltségét, és hozzájárulna a háború folytatásához – közölte az ukrán elnöki hivatal meg nem nevezett forrása a Reuters hírügynökséggel. A kijevi forrás elmondta, hogy Scholz előre tájékoztatta Zelenszkijt arról, hogy beszélni akar az orosz elnökkel.