Német kormányválság: februárban előrehozott választás

Az Olaf Scholz (SPD, szociáldemokraták) vezette német kormánykoalíció szétesése, azaz múlt hét szerda óta zajlott a vita Berlinben, hogy mikorra tűzzék ki a következő választásokat. A kancellár kisebbségbe került, szocdemekből és zöldekből álló kormánykoalíciója eredetileg csak januárban akarta volna elrendelni a bizalmi szavazást a kabinetről (ami kisebbségben lévén, megbukott volna), ugyanis márciusban szerették volna a hatalmon lévők a választásokat megtartani.

Ezzel szemben a legnagyobb ellenzéki párt, a népszerűségi listákat vezető kereszténydemokrata CDU és annak vezére, Friedrich Merz minél előbb akarta a bizalmi szavazást, a választásokat pedig januárra hozatta volna előre. Német választási szakértők szerint ez technikailag szinte lehetetlenül rövid idő lett volna, másrészt a szocdemek sem tartották jónak ez utóbbi ötletet.

Most úgy tűnik, megszületett a kompromisszum, amelyet a hírek szerint a kisebbik koalíciós párt, a Zöldek is támogatnak, sőt a koalícióból múlt héten kivált liberális FDP sem ellenzi a februári kompromisszumos dátumot.

Az időpontról informálisan az SPD és a CDU frakciói állapodtak meg. E két párt akár a választások után koalíciót is alkothat, sőt Scholz és Merz már tartottak is egy megbeszélést, amelyen az új, várhatóan a CDU vezette kormány megalakulásáig szükséges döntések meghozataláról egyeztettek. (A második legnagyobb német párttal, a szélsőséges AfD-vel egyik komolyabb politikai erő sem akar összefogni, ezt a kereszténydemokraták vezetője, Merz is határozottan kizárta a lehetőségek közül.)

Formailag a köztársasági elnöknek, Frank-Walter Steinmeiernek kell kitűznie a választások időpontját. A hírek szerint az államfő a pártok megállapodásának megfelelően fog dönteni. Időközben a hivatalos választási szakértők is kifejezték egyetértésüket azzal, hogy januárról februárra tolják az előrehozott szavazás dátumát.

Mindezek után úgy tűnik, hogy a szétesett koalíció „maradékáról”, a szocdem–zöld kormányról december 16-án tartanak bizalmi szavazást. Miután várhatóan megbukik a kisebbségi kabinet, a köztársasági elnök ki fogja írni az előrehozott választásokat. A februárban várható győztes, a CDU vezetője ezután választhat, hogy a most felbomlott koalícióból kivel fog majd össze: a szocdemekkel, a zöldekkel vagy a liberális FDP-vel.