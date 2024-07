Tűzoltóautók sorfala mellett kísérték utolsó útjára pénteken Corey Comperatore-t, a Donald Trump elleni merényletben életét vesztő egykori tűzoltóparancsnokot Pennsylvania állambeli szülőhelyén, írja az MTI.

Az 52 éves korábbi tűzoltó templomi gyászszertartását szűk családi körben tartották, majd a koporsót tűzoltóautón vitték végső nyughelyére Freeport városában, amit már több mint száz, a körzet tűzoltóságairól érkezett jármű kísért.

Corey Comperatore spent his life running into fires to save others. He died shielding his family from bullets during the Trump assassination attempt. HERO!!! Moments ago Corey’s body was taken to the funeral on the his old firetruck pic.twitter.com/mrDU3O6e01

— Matt Wallace (@MattWallace888) July 19, 2024