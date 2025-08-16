Csütörtökön számoltunk be a hírről, hogy az elmúlt két hétben ketten halálos, tucatnyi másik ember pedig súlyos ételmérgezést kapott a szendvicstől, amit egy tengerparton üzemelő foodtruckból vásároltak Olaszországban.

A botulizmus okozta mérgezések egyik áldozata, a 24 éves Gaia Vitiello pedig most részletesen elmesélte, mit tapasztalt, miután megette a Diamante tengerpartján vásárolt, sült kolbászt és tarlórépaleveleket tartalmazó szendvicset, ami két másik embert megölt.

A Nápolyban élő egyetemista kálváriája a visszaemlékezése szerint akkor kezdődött, amikor ő és a barátai augusztus 5-én hajnalban megéheztek, és fél 5 körül felkeresték az azóta bezáratott foodtruckot, ahol szendvicseket vettek maguknak.

„A barátaim csak majonézt, kolbászt és sült krumplit ettek. De én tarlórépát is kértem bele. Ez volt az első alkalom, hogy kipróbáltam” – mondta a Daily Mail szerint a fiatal nő, aki egy órával a szendvics elfogyasztása után már nagyon rosszul érezte magát.

Hasmenésem volt. Azt hittem, emésztési zavarom van. Másnap a tünetek súlyosbodtak. Nem tudtam nyelni, és remegtek a lábaim

– folytatta Vitiello. Az egyetemista azonban még ekkor is azt hitte, hogy egyszerű gyomorrontása van, és csak a nővére unszolására ment el a közeli klinikára. Ahonnan azonnal át is szállították egy másik kórházba, mivel annyira súlyos volt az állapota.

„Ha a nővérem, Alessia, nem vitt volna erőszakkal kórházba, ma nem lennék itt. Nagyon szerencsésnek tartom magam” – hálálkodott a fiatal nő, aki azóta már a gyógyszeres kezelésen is túl van, és ki is engedték a kórházból.

A múlt héten egy 52 éves, Luigi Di Sarno nevű művész halt meg a Diamante városában vásárolt paninitől, ezen a héten pedig a 45 éves Tamara D’Acunto. És több mint egy tucat további vásárlót is kórházba kellett szállítani, akik ettek a fertőző szendvicsből.

A hatóságok ezért vizsgálatot indítottak, és országos visszahívást rendeltek el a kereskedelmi forgalomban kapható paninire, amely 14 embernek, köztük két tinédzsernek okozott ételmérgezést. A nyomozás során kilenc embert vizsgálnak: az érintett foodtruck tulajdonosát, a szendvicseket elkészítő cég három alkalmazottját, és öt orvost, akik az áldozatok kezelésében vettek részt.

Az orvosokat azzal vádolják, hogy nem cselekedtek elég gyorsan az áldozatok megmentése érdekében, miután Di Sarno nővére azt állította, hogy bátyját még mindig rosszul érezte magát, mégis kiengedték a kórházból, és később meghalt.

A helyi ügyészek által vezetett nyomozás eddig azt tárta fel, hogy a foodtruck egész nap a tűző napon állt, ami „elősegíthette a botulinum toxinok szaporodását a romlandó termékekben, különösen, ha azokat nem tárolták megfelelően”.