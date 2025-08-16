Melania Trump levelét adta át az amerikai elnök Putyinnak, ez állt benne

Az alaszkai csúcstalálkozón Donald Trump személyesen adott át egy levelet Vlagyimir Putyinnak feleségétől, Melania Trumptól, írja a BBC. A first lady az írásban a Fehér Ház tisztviselői szerint az ukrajnai és oroszországi gyermekek helyzetéről is írt.

Melania Trump, aki nem vett részt az utazáson, a tisztviselők szerint a levélben említést tett az orosz-ukrán háború alatt elrabolt gyermekekről.

A BBC megjegyzi, hogy Ukrajna szerint a háború kezdete óta becslések szerint legalább 19 500 ukrán gyermeket deportáltak külföldre és elűzték el otthonából erőszakkal Oroszországba és az oroszok által megszállt területekre.

