Anyákká váltak? Újszülött babával fotózták le a két fejjel született sziámi ikerpárt

admin Besenyei Balázs
2025. 08. 16. 07:11

Abby és Brittany Hensel egy sziámi ikerpár, akiknek az életét egy ideig egy TLC-sorozat is nyomon követte nyolc részen át még 2012-ben. Azóta elfordultak a nyilvánosságtól, tovább élik mindennapjaikat Minnesotában, ötödik osztályosokat tanítanak egy iskolában.

Az ikerpár először Oprah Winfrey műsorában tűnt fel még 1996-ban, kisgyerekként mutatták meg az életüket. Az ikerpár egy testtel és két fejjel született, ami igen ritka, külön szívük, belső szerveik vannak, de a vérkeringésük és a derék alatti szerveik közösek. Abby irányítja a jobb, Brittany a bal oldalukat. Mikor megszülettek, a szüleik elutasították a szétválasztó műtétet, mert az orvosok azt mondták, csak kicsi az esélye, hogy mindketten túlélnék az operációt.

Abby később hozzáment egy korábbi amerikai katonához és ápolóhoz.

Most pedig a TMZ fotókat közölt az ikerpárról, amint egy újszülött babával sétáltak egy minnesotai kisvárosban. A gyereket később babaülésben a Teslájukba is betették. Egyelőre nem világos, hogy az övék a gyerek, vagy csak vigyáztak rá.

Korábban már beszéltek arról, hogy az anyaság fontos lehet a jövőre nézve:

Egy napon anyukák leszünk, de arról még nem akarunk beszélni, hogy ez hogyan fog működni.

Amennyiben biológiailag gyerekük született, ők lennének az első kétfejű – vagy egymás mellett összenőtt – ikrek, akikkel ez megtörténik.

A Hensel-ikrekhez hasonlóan összenőtt ikerpároknál nem ritka a gyerekvállalás, de eddig csak férfiaknál történt ilyesmi: például Chang és Eng Bunkernél, akik 1811-ben születtek Thaiföldön, ők együtt 21 gyereket nemzettek, ami Guinness-rekord.

Ellentétben a Bunker-fivérekkel – akiknek közös volt a májuk – a Henselek létfontosságú szerveken osztoznak, azaz nem világos, hogy lehetséges-e egyáltalán kihordani egy gyereket, valamint biológiai szempontból melyikük lenne az anya.

