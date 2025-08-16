Pesti bérházban rejtőzik egy nácik által elüldözött német szobrász fontos munkája

Sokszor az első látásra visszafogottnak, átlagosnak vagy szimplán csak rossz állapotúnak látszó épületek rejtik a legnagyobb meglepetéseket: ilyen fővárosi helyekre mutat rá sokszor az Ismeretlen Budapest, amiben Szabó Magda csodatevő Abigélje, a kerámiából készült papírrepülő, illetve a panelerkélyre költözött Szabadság-szobor után egy, a Harmadik Birodalom által elüldözött, előbb Angliában, majd Izraelben ismertté vált szobrász fontos művét mutatjuk be.

A Dunakorzó egyik óriása, a Finta József tervei nyomán született Marriott szálloda (eredetileg Hotel Duna InterContinental) árnyékában álló Apáczai Csere János utca 3. első látásra egynek tűnik a Pest arcát egykor meghatározó, mára azonban csak hírmondóként megmaradt klasszicista lakóházak közül, annál azonban jóval több: a röviddel Pest városszépítési tervének 1808-as elfogadása után, 1811–1812-ben született épület lépcsőházában egy, a nácik által üldözött szobrászművész elfeledett munkája rejtőzik.

A Szemerédy András táblabíró megrendelésére a Kálvin téri református templomot is kivitelező Hofrichter József (1779–1835) építőmester tervei nyomán született Szemerédy-házba lépve először a tágas, szépen karbantartott bejárati csarnok, majd annak folytatása, a méretes fát rejtő udvar vonhatja magára a látogató figyelmét. A háznak nem ez az igazi meglepetése, ahhoz ugyanis még a zöldbe való újbóli kilépés előtt jobbra, a főlépcsőház felé kell venni az irányt.

A földszinten szögletes alaprajzú dór, feljebb pedig kör alaprajzú ión oszlopokkal díszített orsótér aljában ott áll ugyanis Perszephoné (Persephonia) alakja, aki egy színes virágcsokrot magához ölelve őrzi a felsőbb szinteket:

Azt nem tudni, hogy a Pest szívét romba döntő 1838-as árvíz után megrongálódott, majd kis mértékben átépített ház és a szobor története hogyan fonódott össze, a talapzatán lévő szignó azonban az alkotót, a mű születésének helyét, illetve időszakát is elárulja, hiszen egyértelműsíti: Benno Elkan (1877–1960) a római tartózkodása alatt, 1908–1910 közt készítette.

De ki volt Elkan, és mi tette őt ismertté? Ennek jártunk utána, közben pedig Perszephoné ikertestvérére, illetve a ház különc lakójára is ráakadtunk.