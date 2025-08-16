Nagy erőkkel készíti elő a húsz év után újra elővett Sztárbox harmadik évadát az RTL: miután kiderült, hogy kik húznak kesztyűt az új szezonban, megtuduk például, hogy miért lépett ki a Tankcsapdából Sidlovics Gábor, hány kilót fogyott a felkészülés alatt G.w.M., miért indulhat újra a korábban már szerepelt ifjabb Schobert Norbert, vagy épp azt, hogy a résztvevőkön kívül ki kivel bokszolna szívesen.

Azt pedig már korábban tudni lehetett, hogy a közvetítő csapatban is lesz némi változás, itt Héder Barnát Ember Márkra cserélte a csatorna. Most pedig azt jelentették be, hogy az új évad miatt visszatér az RTL-re Vadon Jani is, aki a kommentátori teendőket látja majd el a műsorban. Vadon Jani Szépréthy Rolandtól veszi át a feladatot, az első számú kommentátor továbbra is Kovács Kokó István lesz.