Kyiv Independent: A találkozó undorító volt. Putyin imádta

A Kyiv Independent szerkesztőségi cikket közölt Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója után. Az ukrán hírportál véleménycikkében azt írják, az alábbi szavak jutottak eszükbe, amikor nézték az amerikai és az orosz elnök találkozóját:

Undorító. Szégyenletes. És végül is haszontalan.

A cikk szerzői többek közt úgy fogalmaztak: „képernyőinken egy vérben úszó diktátor és háborús bűnös királyi fogadtatásban részesült a szabadság földjén – miközben drónok tartottak a városaink felé”.

A Kyiv Independent szerint Trump a találkozón nem kapta meg, amit akart,

De Putyin? Ő biztosan megkapta.

A szerzők szerint feltűnően kontrasztos volt Putyin fogadtatása ahhoz képest, ahogy az amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta fél évvel ezelőtt az Ovális Irodában. Úgy vélik, Trump nem tanulta meg, hogy az orosz elnök nem köt megállapodásokat, „ő csak elvesz”, és addig folytatja, amíg erőszakkal meg nem állítják.

Emlékeztettek arra is, hogy az orosz delegáció gúnyolódott a tárgyalásokon, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter például Szovjetunió feliratú felsőben érkezett a helyszínre.

Az ukrán újságírók szerint még egy oka volt Putyin mosolyának: szerintük azért örült, mert a találkozó Ukrajnán túlmutatóan minden amerikai szövetséges számára nyugtalanító volt és kellemetlen üzenetet küldött a nézőknek.

Putyin győztesen tért vissza az alaszkai csúcstalálkozóról, ám nem olyan elsöprő győzelemmel, mint amilyet elérhetett volna

– értékeltek a szerzők, akik úgy vélik: ha a két elnök nem jutott megállapodásra, az azt jelenti, hogy Trump nem hagyta jóvá Oroszország követeléseit Ukrajnával kapcsolatban. Cikküket azzal zárták: senki nem fog hosszabb ideig, vagy élénkebben, emlékezni erre a találkozóra, mint maguk az ukránok.