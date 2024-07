Kisbusszal ütközött egy benzinszállító Ukrajnában, 14 halott

Kisbusszal ütközött össze szombaton egy benzinszállító kamion Ukrajna északnyugati részén, a balesetben 14 ember életét vesztette, köztük egy hatéves kisgyerek – közölte Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter az MTI szerint. A baleset Rivne megyében történt.

A Telegramon több fényképet is közzétettek a szerencsétlenségről, ezeken látható, hogy az iránytaxiként működtetett kisbusz szinte teljesen megsemmisült az ütközés következtében. A balesetet egyetlen ember élte túl, őt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

An oil tanker truck collided with a minibus in Ukraine’s western Rivne region, killing 14 of the 15 people involved, the Interior Ministry said on July 6. https://t.co/zLpLbNjlT8

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) July 6, 2024