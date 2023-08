Az orosz hatóságok fokozottan akadályozzák a VPN-hez való hozzáférést

Az elmúlt héten az orosz hatóságok fokozhatták az erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy megakadályozzák az orosz állampolgárok virtuális magánhálózatokhoz, azaz VPN-ekhez való hozzáférését – olvasható a brit védelmi minisztérium csütörtök reggeli jelentésében.

Értesülések szerint a legnépszerűbb VPN-ek közül sok használhatatlanná vált Oroszország egyes régióiban. A VPN-ek lehetővé teszik a felhasználóik számára, hogy elrejtsék az internethez való hozzáférésüket, és megkerüljék az állami cenzúrát.

Ugyan a VPN-ek 2017 óta illegálisak Oroszországban, mégis rendkívül népszerűek, ugyanis lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy objektív nemzetközi hírforrásokhoz férjenek hozzá, például az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

A brit hírszerzés szerint valószínűleg a VPN-ek jelentik a legnagyobb akadályát az orosz állam azon próbálkozásainak, amelyek a belföldi információáramlás átfogó ellenőrzésére irányulnak. A gyakori technikai zavarok mellett az orosz állam nyilvános tájékoztató kampányt is indított és azzal ijesztgeti a lakosságot, hogy a VPN-ek a személyes adataikat veszélyeztetik.

