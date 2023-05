Zelenszkij 50 évre szankciókkal sújtaná Iránt

Volodomir Zelenszkij ukrán elnök 50 évre szóló szankciós törvény tervezetét nyújtotta be Irán ellen a kijevi parlamentben – jelentette be Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője. A törvényjavaslat értelmében egyebek között betiltanák a katonai felszerelések és az úgynevezett kettős, vagyis katonai, illetve polgári célú felhasználásra egyaránt alkalmas termékek kereskedelmét és tranzitját, megtiltanák Iránnak az ukrán légtér használatát, felfüggesztenék Kijev gazdasági és pénzügyi kötelezettségeinek teljesítését Irán felé és gátat szabnának a technológia- és tőkeexportnak is Iránba.

Vasárnapra virradóra Oroszország minden korábbinál nagyobb légitámadást hajtott végre Ukrajna ellen iráni gyártmányú – Sahíd típusú – drónokkal. Az ukrán légvédelem közölte, hogy az 54 pilóta nélküli repülő eszköz közül 52-t semmisített meg célba érés előtt.

MTI