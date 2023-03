Fehéroroszország „kénytelen” befogadni az orosz nukleáris rakétákat

Mossa kezeit a fehérorosz vezetés a TASZSZ oroszországi hírügynökség szerint. Mint ismert, Oroszország taktikai nukleáris fegyvereket telepít az országba, a tervek szerint július 1-jére fejezik be az ezek tárolására szolgáló tároló építését.

A TASZSZ közlése szerint a fehérorosz külügy most közleményt adott ki, melyben arról írnak, hogy a NATO-tagországok agresszív fellépése „kikényszerítette”, hogy saját védelme érdekében Fehéroroszország befogadja az orosz rakétákat. Gyorsan hozzátették azt is, hogy az orosz taktikai nukleáris fegyverek Fehéroroszországban való elhelyezése – illetve most még csak az erre vonatkozó tervek – nem sért semmilyen nemzetközi egyezményt, mivel a fegyvereket Fehéroroszország fogja ellenőrizni.