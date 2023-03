Egy 63 éves amerikai B-52-es stratégiai bombázó egészen az orosz határ közelébe merészkedett

Néhány perces repülőtávra közelítette meg hétfőn Oroszország határát az Egyesült Államok egyik B-52 Stratofortress stratégiai bombázója. A NOBLE11-es lajtromjelű gép egy spanyolországi támaszpontról indult, és Svédország, valamint Lengyelország érintésével érkezett Észtországba, ahol aztán órákon át körözött a Tallintól keletre eső országrész felett, néha csupán 50-60 kilométerre az észt-orosz határtól. A Flightradar24 Twitter oldala szerint a 63 éves B-52-es gépnek hétfőn mozgalmas napja volt Európa felett.

It has been a busy day for the 63 years old B-52 Stratofortress over Europe today.#NOBLE11 https://t.co/XIk3ihZgVC pic.twitter.com/c8Q58UHt2T

— Flightradar24 (@flightradar24) March 20, 2023