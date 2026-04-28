„Sanyi meg akarja várni az új kormány megalakulását, mielőtt bemegy az ügyészségre” – Juhász Péter szerint hamarosan kiderül, ki az a Zsolti bácsi

Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet emberkereskedelemmel, prostitúcióval, kényszermunkával gyanúsított igazgatója régóta rács mögött van, de még mindig sok az elvarratlan szál a gyermekvédelmet átjáró szexuális visszaélések ügyében. Hónapok óta nem tudni, ki az az állítólagos Zsolti bácsi, aki a feltételezések szerint bizalmi kapcsolatot ápolt a volt igazgatóval, és maga is pedofil bűncselekményeket követhetett el az elbeszélések alapján.

A Kontrollnak interjút adott a Szőlő utcai intézet egyik növendéke, Bangó Sándor, akit állítása szerint Juhász Péter Pál többször megerőszakolt. Azt mondta, egyszer levitte az alagsori szobájába, ahol „Zsolti bácsi” is ott volt.

Sötét volt a szobában. Amikor megtörtént a szexuális aktus Zsolti bácsival, akkor én őt még nem láttam, de miután felöltözött, felkapcsolta a villanyt, és akkor megláttam őt

– mondta a korábban a DK elnökének, Dobrev Klárának még név nélkül nyilatkozó Bangó Sándor, aki a lapnak megnevezte az elkövetőt, ám a teljes nevét bizonyítékok híján nem hozták nyilvánosságra.

Az egykor politikusként, most influenszerként ismert Juhász Péter gyűjtést indított, hogy segítse a további tanúk és a tárgyi bizonyítékok előkerülését. Már közel 90 millió forintnak megfelelő összeget gyűjtött össze, amivel a fiatal, kiszolgáltatott helyzetben lévő tanúk biztonságát szeretné garantálni. Az Együtt korábbi elnöke biztos benne, hogy hamarosan kiderül, ki az a Zsolti bácsi. A 24.hu-nak Juhász azt mondta:

Már az ötödik hozzám eljutó áldozat mondta ugyanazt a nevet, amit Sanyi a Kontrollnak. A legutóbb egy olyan érintett nevezte meg Zsolti bácsit, akivel szexuális erőszak nem történt, de minden más – simogatás, molesztálás – igen.

Mikor derülhet ki, ki az a Zsolti bácsi?