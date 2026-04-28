A Cápák között befektetője támogatja a vagyonadó bevezetését

admin Grósz Petra
2026. 04. 28. 19:08
Nemrég a Pénzcentrumnak adott interjút Tóth Ildikó, a Cápák között befektetője. A beszélgetés során az üzletasszonyt a vagyonadóról is kérdezték, miután az új kormány részéről felmerült az új adónem bevezetése.

A vagyonadót sok országban és több politikai rendszerben is bevezették már. A jelenlegi gazdasági helyzetben én magam is támogatom. Komoly gazdasági krízisben vagyunk, ezért minden eszközhöz hozzá kell nyúlni, és a nagytőkéseknek is hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy az ország kilábaljon

– magyarázta Tóth, aki szerint az alapelv most logikus, de nagyon óvatosan kell megtervezni.

Egy rosszul kialakított vagyonadó több kárt okozhat, mint hasznot. A tőkét nem lehet büntetni, és a már leadózott vagyon újra adóztatása tőkekimenekítést indíthat el, ami nem hozza meg a kívánt eredményt. Egy átgondolt konstrukció viszont működhet. Például ha előre rögzített, időben korlátozott rendszert vezetnek be, mondjuk három évig tart, majd fokozatosan kifut és megszűnik. Ez kiszámíthatóbb és elfogadhatóbb lehet. Ha viszont határozatlan idejű vagyonadót vezetnek be, az növelheti a vagyonkimenekítést, ami újabb társadalmi feszültségeket okozhat.

Hozzátette: azt látja, hogy a gazdaság valódi szereplői, azaz azon vállalkozók és cégek, amelyek nem állami kapcsolatokból erősödtek meg, alapvetően támogatják az új gazdaságpolitikai irányt.

Az elmúlt napokban több nagyvállalat vezetőjével és tulajdonosával beszéltem, és egységesen azt mondják, hogy most egy történelmi lehetőség van az ország helyzetének rendezésére. Ebbe belefér a vagyonadó is.

Mint mondja, meglátása szerint erős bizalmat jelez, ahogyan a nemzetközi pénzpiac beárazta a politikai változást Magyarországon.

Ez komoly visszajelzés a nemzetközi szereplők részéről. 2021 júliusában volt utoljára 365 forint körül az euró, ez is mutatja a változás jelentőségét. A nemzetközi sajtó alapján Európa és az Egyesült Államok is bizakodóbb Magyarországgal kapcsolatban. A befektetői piac is elkezdett mozdulni

– sorolta Tóth, aki nemrég két jelentős nemzetközi szerződést  is kapott, amelyek tárgyalása fél éve zajlott, a felek ugyanis kivártak a végső döntéssel, míg kiderült, hogyan alakult Magyarország politikai helyzete.

Amint egyértelművé vált a választás eredménye, és látszott, hogy békés hatalomátadás lesz, azonnal megszülettek a megállapodások. Az egyik egy norvég, a másik egy francia partnerrel jött létre, és mindkét fél pozitív irányként értékelte a változásokat. Úgy gondolom, hogy hasonló folyamat indulhat el szélesebb körben is.

