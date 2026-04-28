22 buddhista szerzetes összesen 110 kilogramm kannabiszt próbált Srí Lankába csempészni

Huszonkét buddhista szerzetest vett őrizetbe a rendőrség Srí Lanka fő nemzetközi repülőterén, miután a poggyászukban összesen 110 kilogramm nagy tisztaságú kannabiszt találtak – írja a Guardian.

A hatóságok közlése szerint a nagy mennyiségű kannabiszt a dél-ázsiai ország fővárosában, Comombóban, a Bandaranaike nemzetközi repülőtér területén fedezték fel egy ellenőrzés során. A lefoglalt kábítószer az úgynevezett „kush” típusba tartozik, amelyet magas hatóanyagtartalma miatt különösen értékesnek számít az illegális piacon.

Rekordméretű fogás a repülőtéren

A rendőrség szerint a 110 kilogrammos fogás, melynek értékét 1,1 milliárd Srí Lanka-i rúpiára – azaz mai árfolyamon közel 1,1 milliárd forintra – becsülik, minden idők legnagyobb kannabiszfogásának számít a nemzetközi repülőtér történetében. A szerzeteseket az érkezési oldalon állították meg, amikor a csomagjaikat rutinszerű ellenőrzésnek vetették alá.

Nem példa nélküli az ilyen jellegű fogás, 2024-ben például a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is volt egy hasonló eset, amikor pár nap leforgása alatt 3 különböző utasnál összesen több mint fél mázsa kannabiszt találtak.

Bangkokból térek vissza

A kannabiszt az ország különböző pontjairól származó, főként fiatal szerzetesekből álló csoport tagjai fejenként „körülbelül öt kiló kábítószert szállított magával, amelyet a poggyászaik álfalai mögött rejtettek el” – közölte a Srí Lanka-i vámhatóság szóvivője.

Korábban egyébként olyan is előfordult Srí Lankán, hogy a reptéren úgy füleltek le egy férfit, hogy az aranyrudakat, amiket be akart csempészni az országba, a fenekébe rejtette.

A szóvivő szerint a szerzetesek négy napos nyaralást töltöttek Bangkokban, és szombaton tértek vissza Srí Lankába.

A drogcsempész szerzeteseket még aznap átadták a rendőrségnek, és vasárnap bíróság elé is állították őket.

Egy 23. szerzetest is letartóztattak

A Srí Lanka-i angolnyelvű napilap, a Daily News értesülései szerint a szerzetesek utazását valaki szponzorként finanszírozta, és telefonjaikon olyan fotók voltak, amelyeken a csoport „világi ruhában” élvezi a nyaralást.

A rendőrség pedig azt is közölte, hogy az ügyben egy 23. szerzetest is letartózattak Colombo egyik külvárosában, akiről azt feltételezik, hogy ő szervezte az utazást.

A rendőrségi szóvivő szerint a szerzetes, aki nem vett részt az utazáson, azt mondta a többi szerzetesnek, hogy „ezek a csomagok adományok”, és hogy egy furgon fogja elszállítani őket – közölte a BBC.

A szerzetesek egyébként súlyos büntetésre számíthatnak, hiszen az országban olyan szigorúak a kábítószerekkel kapcsolatos törvények, hogy a drogbárókat ki is szokták végezni.