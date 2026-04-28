Trump nem elégedett Irán új békejavaslatával

Donald Trump amerikai elnöknek nem tetszik a háború lezárásának legújabb terve: sajtóértesülések szerint Irán javaslatot tett a Hormuzi-szoros megnyitására és a háború lezárására, de az atomprogramjáról csak mindezek után lenne hajlandó tárgyalni – számolt be a Reuters, a The Wall Street Journal és a The New York Times alapján az MTI.

Az Egyesült Államok álláspontja a kezdetektől az volt, hogy először a nukleáris programot érintő kérdésekben kell megegyezésre jutni, ezért Trump aligha fog belemenni ebbe a javaslatba, az amerikai elnök kételkedik az iráni vezetés őszinteségében.

Név nélkül nyilatkozó magas rangú iráni tisztségviselők elmondták: Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter azzal a javaslattal érkezett múlt hét végén az Iszlámábádba tervezett tanácskozásra, hogy az egyeztetéseket Irán és az Egyesült Államok között szakaszokra kellene osztani, és az atomprogram kérdését az elején félre kellene tenni.

Múlt hét végén Trump az utolsó pillanatban törölte küldötteinek utazását Iszlámábádba, ahol az eredeti tervek szerint a pakisztáni kormány közvetítésével tárgyaltak volna az iráni delegációval

Hol tart most a háború?

Irán továbbra is akadályozza a forgalmat a világgazdaság számára kulcsfontosságú szorosban. Az Egyesült Államok pedig tengeri blokád alá vonta Iránt, hogy elvágja a teheráni vezetést az olajbevételektől. Bár pillanatnyilag tűzszünet van érvényben a felek között, a tartós rendezésről indított tárgyalások megakadtak.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított háborút Irán ellen. Április 7-én Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet hirdetett. Irán szerint 3375 iráni halt meg az amerikai-izraeli csapásokban a háború 40 napja alatt. Április 11-én Teherán és Washington tárgyalásokat folytatott Iszlámábádban, de számos nézeteltérés miatt nem sikerült megállapodniuk. Április 21-én az amerikai elnök bejelentette szándékát, hogy meghosszabbítja a tűzszünetet Iránnal. Teherán viszont jelezte, hogy nem ismeri el az egyoldalú amerikai tűzszünet-hosszabbítást, és saját érdekeinek megfelelően cselekszik.