„Már nem látom a személyes képességeket benne” – régi fideszes frakciótársait kérdeztük Orbán mandátumdöntéséről

Attila KISBENEDEK / AFP
Orbán Viktor az Európai Unió vezetőinek konferenciája előtt a budapesti Parlamentben 2025. május 12-én.
Ürmös Dániel
2026. 04. 28. 17:51
A négy megkérdezett – Szelényi Zsuzsa, Elek István, Fodor Gábor és Hegedűs István – egyetértett abban, hogy Orbán Viktor jól döntött, amikor nem vette fel a mandátumát a választási vereséget követően. Arra azonban már eltérő válaszokat adtak, van-e még politikai jövője a bukott miniszterelnöknek. Ha lehet is esélye a visszatérésre, ehhez már nemcsak személyes képességekre, hanem a külső környezet megváltozására is szükség lesz – vagyis Orbán politikai sorsa már nem csak a saját kezében van.

A múlt héten derült ki: Orbán Viktor nem veszi át a mandátumát, és nem ül be a parlamentben ellenzéki szerepbe kerülő Fidesz-frakcióba. A döntésről megkérdezett politológus szerint a távozó miniszterelnök ezzel akarja elkerülni a „gyurcsányosodást”. Most olyan egykori fideszes párttársak gondolataira, véleményére voltunk kíváncsiak, akik a kilencvenes években ültek a parlamenti patkó fideszes részén, és régóta ismerik Orbán politikai észjárását.

Nem lehetséges a megújulás, hatalmi harc várható

Egyáltalán nem lepődött meg a miniszterelnök döntésén Szelényi Zsuzsa, aki 1990 és 1994 között politizált az Országgyűlésben fideszes képviselőként, jelenleg pedig a CEU Demokrácia Intézet kutatója és programigazgatója, 2023-ban pedig könyvet is írt a Fidesz történetéről. 2024-ben készítettük vele nagyinterjút.

Nem lehet elképzelni jelenleg Orbán Viktort abban a helyzetben, hogy ott üljön ellenzéki képviselőként a parlamentben

– nyilatkozta. Szerinte Orbán a választási vereségek utáni helyzeteket korábban mindig arra használta, hogy a párton belüli bizalmat helyreállítsa, és most is erre készülhet, még ha a körülmények ezúttal sokkal nehezebbek is, mint ezt megelőzően bármikor.

Mohos Márton / 24.hu Szelényi Zsuzsanna

A minden korábbinál nagyobb vereség után jogosan merül fel a kérdés: végleges-e ez a kudarc, vagy kínálkozhat még esély a megújulásra?

Szerintem a megújulás most már nem lesz lehetséges

– véli a CEU kutatója. Elsősorban azért nem, mert mostanra a Fideszen belül is megdőlt az a hit, hogy Orbán Viktornak mindig igaza van, és ő az „egyetlen létező, örökkévaló lehetőség arra, hogy miniszterelnöke legyen Magyarországnak.”

Szelényi szerint „irtózatosan nagy” kérdésekkel szembesül jelenleg a párt.

