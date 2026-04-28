A múlt héten derült ki: Orbán Viktor nem veszi át a mandátumát, és nem ül be a parlamentben ellenzéki szerepbe kerülő Fidesz-frakcióba. A döntésről megkérdezett politológus szerint a távozó miniszterelnök ezzel akarja elkerülni a „gyurcsányosodást”. Most olyan egykori fideszes párttársak gondolataira, véleményére voltunk kíváncsiak, akik a kilencvenes években ültek a parlamenti patkó fideszes részén, és régóta ismerik Orbán politikai észjárását.

Nem lehetséges a megújulás, hatalmi harc várható

Egyáltalán nem lepődött meg a miniszterelnök döntésén Szelényi Zsuzsa, aki 1990 és 1994 között politizált az Országgyűlésben fideszes képviselőként, jelenleg pedig a CEU Demokrácia Intézet kutatója és programigazgatója, 2023-ban pedig könyvet is írt a Fidesz történetéről. 2024-ben készítettük vele nagyinterjút.

Nem lehet elképzelni jelenleg Orbán Viktort abban a helyzetben, hogy ott üljön ellenzéki képviselőként a parlamentben

– nyilatkozta. Szerinte Orbán a választási vereségek utáni helyzeteket korábban mindig arra használta, hogy a párton belüli bizalmat helyreállítsa, és most is erre készülhet, még ha a körülmények ezúttal sokkal nehezebbek is, mint ezt megelőzően bármikor.

A minden korábbinál nagyobb vereség után jogosan merül fel a kérdés: végleges-e ez a kudarc, vagy kínálkozhat még esély a megújulásra?

Szerintem a megújulás most már nem lesz lehetséges

– véli a CEU kutatója. Elsősorban azért nem, mert mostanra a Fideszen belül is megdőlt az a hit, hogy Orbán Viktornak mindig igaza van, és ő az „egyetlen létező, örökkévaló lehetőség arra, hogy miniszterelnöke legyen Magyarországnak.”

Szelényi szerint „irtózatosan nagy” kérdésekkel szembesül jelenleg a párt.