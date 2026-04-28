Egy orosz oligarcha jachtja a blokád ellenére áthajózott a Hormuzi-szoroson

Egy luxusjacht, amely az orosz elnök, Vlagyimir Putyin egyik közeli szövetségeséhez köthető, kedden áthaladt a blokád alá vont Hormuzi-szoroson.

A 142 méter hosszú, több emeletes luxusjacht, amely a Nord nevet viseli, a szankciók alatt álló orosz milliárdoshoz, Alekszej Mordasovhoz köthető. A hajó a hétvégén Dubajból az ománi fővárosba, Maszkatba hajózott, most pedig a Hormuzi-szoroson is átjutott.

A több mint 500 millió dollárt érő Nord péntek este indult el Dubajból, és vasárnap reggel érkezett meg az ománi Al Mouj kikötőbe a MarineTraffic adatai szerint. E szerint egy olyan tengeri útvonalon közlekedett, amely csak az iráni kormány jóváhagyással hajózható, az ugyanakkor nem világos, hogy a jacht valóban kapott-e engedélyt Irántól az áthaladásra.

A jacht egyébként hivatalosan nem a Putyinnal köztudottan jó kapcsolatot ápoló Mordasov nevén van, hanem egy felesége tulajdonában álló cég birtokolja. A Forbes becslése szerint mintegy 37 milliárd dolláros vagyonával jelenleg Mordasov a leggazdagabb orosz állampolgár.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala, a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgáz-szállításának nagyjából egyötöde halad át ezen az útvonalon, ám Irán az amerikai és izraeli csapásokra válaszul korlátozta a forgalmat a szoroson, ami komoly piaci sokkot váltott ki. Az Egyesült Államok erre válaszul közölte, hogy feltartóztatja vagy visszafordítja az iráni kikötők felé tartó, illetve onnan induló hajókat.

Trump nemrég azt nyilatkozta, minden iráni hajót meg kell semmisíteni, amely aknát próbál telepíteni a Hormuzi-szorosban.

(via BBC)