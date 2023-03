Ukrán hadsereg: az oroszok a legtapasztaltabb harcosaikat vetik be Bahmutnál

Az orosz reguláris erők és a Wagner-csoport egyaránt a legtapasztaltabb egységeit küldi harcba Bahmutnál – állítja az ukrán hadsereg.

Az ukrán szárazföldi erők parancsnoka, Olekszandr Szirszkij ma a frontvárosba látogatott, ahol a helyi vezetőknek tartott eligazítást arról, hogy miként lehet növelni a frontvonalban harcolók védelmi képességét.

Ukrainian Commander of Eastern Forces Col. Gen. Oleksandr Syrskyi visited troops in Bakhmut today, proving there’s still a road into the city. He said Russians increasing forces, including units of Wagner & regular army. “Intense fighting in and around the city.” via Land Forces pic.twitter.com/vbG7MTd83k

