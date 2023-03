Kinevették az orosz külügyminisztert Indiában, amikor arról beszélt, hogy őket támadták meg

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Indiában beszélt egy konferencián. India egyébként alapvetően támogatta Oroszországot az Ukrajna ellen háború óta, de még itt sem ment át csont nélkül az orosz üzenet.

– kezdte mondanivalóját Lavrov, de befejezni már nem tudta, mert hangosan kinevette a közönség, amitől abba is hagyta egy pillanatra a beszédet.

Speaking in India, whose government has been sympathetic to Putin’s claims on Ukraine and helped Moscow mitigate the effect of western sanctions, Lavrov says “the war we are trying to stop was launched against us.”

The audience laughs at him.

pic.twitter.com/7ia9YVZGP6

— max seddon (@maxseddon) March 3, 2023