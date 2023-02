Hét ember halt meg a pakisztáni rendőrkapitányság elleni terrortámadásban

Öngyilkos merényletet követtek el Pakisztán legnépesebb városában, Karacsiban a központi rendőrkapitányság ellen pénteken, és a támadók órákra el is foglalták az épületet.

A híradások különböző számokat közöltek az áldozatokról és a sebesültekről. A brit The Independent szerint a halottak között legalább egy civil van, a The Times of India című lap hét halálos áldozatról számolt be, ebben benne vannak az incidens során kialakult tűzharc áldozatai is.

A biztonsági erők három óra elteltével tudták visszafoglalni az épületet, és szintén a The Independent írja, hogy a kormányszóvivő tájékoztatása szerint három fegyverest öltek meg.

A pakisztáni tálib mozgalom, a Tehrík-e-Talibán Pakisztán (TTP) rövid közleményben vállalta a felelősséget a merényletért.

Arif Alvi államfő nyilatkozatban ítélte el a támadást, míg Sebaz Saríf miniszterelnök elismerését fejezte ki a biztonsági erőknek a sikeres műveletért.

Korábban televíziós felvételek azt mutatták, hogy rendőrök zárják körül a város központi rendőrkapitányságát. Lakossági tanúk robbanásokról és lövések hangjairól számoltak be.

Pakisztánban november óta ugrott meg a hasonló támadások száma, mióta a pakisztáni tálibok felmondták a kormánnyal megkötött érzékeny tűzszüneti megállapodást.

A karacsi rendőrkapitányság elleni támadás alig több, mint két héttel azután zajlott, hogy egy öngyilkos merénylő – akiről később kiderült, hogy rendőrnek álcázta magát – rendkívül halálos támadást hajtott végre egy mecset ellen az észak-nyugat Pesavarban. A támadás miatt a mecset fala leomlott, számos imádkozó hívőt maga alá temetve. A halálos áldozatok végleges száma abban a merényletben 101 fő volt.

A pénteki támadás különösen érzékeny időpontban zajlott, hiszen a városban most tartják a pakisztáni krikett szuperligájának nemzetközi bajokságát, ahová a tengerentúlról is érkeztek játékosok. A rendőrkapitányság épp a stadionhoz vezető út mentén található, a játékosok szállodája pedig néhány kilométerrel odébb.