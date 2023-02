116 ukrán katonát engedtek szabadon az oroszok

Volodimir Zelenszkij Elnöki Hivatalának vezetője, Andrij Jermak közölte: 116 katonát kapott vissza Ukrajna egy hadifogolycsere keretében.

A délelőtt során Oroszország közölte, hogy 63 hadifoglyot, köztük „érzékeny kategóriájúakat” is szabadon engedtek az ukránok, az Egyesült Arab Emirátusok közvetítésével megvalósult tárgyaláson.

Jermak egy videót is közzétett a katonákról, amint egy buszon tartanak hazafelé, valamint egy fotót, melyen zászlókkal fotózkodnak.

– írta a kabinetfőnök.

Another big POWs swap. We managed to get back 116 of our people. Those are the defenders of Mariupol, Kherson partisans, snipers from Bakhmut vicinities, and other heroes of ours. pic.twitter.com/DQFtjPC4E6

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) February 4, 2023