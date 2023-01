Nyolcemeletes lakópületet szelt ketté egy rakéta Dnyipróban

Egy lakóépületbe csapódott be egy orosz rakéta Dnyipró városába szombat délután- A nyolcemeletes épületet valósággal kettészelte a légitámadás: a két vége többé-kevésbé épségben maradt, a közepe azonban ötven-hatvan méteres szélességben összeomlott, a romok pedig nagy lánggal égtek. Sérültekről, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

Video from the site of Russian rocket strike in Dnipro. #ArmUkraineNow pic.twitter.com/28h6WOvmZc

January 14. A russian missile hit this apartment building in Dnipro. The new commander of the «special military operation» general-terrorist gerasimov is probably gearing up to decorate himself with another award.#russiaisateroriststate pic.twitter.com/ntzd4PiRER

— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 14, 2023