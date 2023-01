Ekkor léphet be Fehéroroszország a háborúba

Fehéroroszország akár be is léphet az ukrajnai konfliktusba, ha Kijev úgy dönt, hogy „lerohanja” Fehéroroszországot vagy Oroszországot – közölte az orosz külügyminisztérium egyik illetékese. Az állami médiának adott, pénteki interjújában Alekszej Poliscsuk azt mondta, hogy a Fehéroroszországgal közös orosz hadgyakorlatok célja az eszkaláció megakadályozása, de figyelmeztetett, hogy fennáll a lehetősége, hogy Moszkva legközelebbi szövetségese is csatlakozik a háborúhoz.

Jogi szempontból a katonai erő alkalmazása a kijevi rezsim részéről, illetve Fehéroroszország vagy Oroszország területének Ukrajna fegyveres erői általi megszállása elegendő ok a kollektív válaszlépésre

– idézi Poliscsuk szavait az orosz állami tulajdonú TASZSZ hírügynökség.

Mint ismert, Oroszország tavaly februárban katonai gyakorlatok ürügyén több ezer katonát telepített Fehéroroszországba, mielőtt megindította volna offenzíváját. A két ország azóta megállapodott katonai együttműködésük erősítéséről, és a jövő héten közös repülőgyakorlatot terveznek tartani Fehéroroszországban.

A hadgyakorlatok felerősítették azokat a találgatásokat, hogy Moszkva a közeli jövőben felhasználhatja közeli szövetségesét arra, hogy északról újabb offenzívát indítson Ukrajna ellen, és ezzel új frontot nyisson a háborúban. Ukrán illetékesek azonban láthatóan nem számolnak komolyan a közelgő hadgyakorlatokhoz kapcsolódó fehéroroszországi támadás lehetőségével.

Volodimir Zelenszkij szerint bár Ukrajnának készen kell állnia a Fehéroroszországgal közös határon, szerdán azt mondta:

megértjük, hogy az erőteljes nyilatkozatokon kívül semmi erőteljest nem látunk arrafelé.

A fehérorosz vezetés ugyan nyíltan támogatja Oroszországot az Ukrajna elleni invázióban, de többször kizárta, hogy csatlakozzon a konfliktushoz. Kijev szerint Oroszország továbbra is drón- és rakétatámadásokra használja a fehérorosz légteret.

(Al Jazeera)