Az ukrán védelmi minisztérium közölte, hogy két halottja volt a bahmuti bombázásnak. 13 ember megsérült a bombázásokban, annak ellenére, hogy elvileg most is tűzszünet van, amit az oroszok ajánlottak fel.

A 66-year-old man and a 61-year-old woman were killed and 13 other local residents were injured as a result of the russia’s «Christmas shelling» in Bakhmut.#russiaisaterroriststate

— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 7, 2023