A Donbaszban is mozgolódnak az orosz csapatok

Szintén a Guardian írta meg szemtanúk beszámolója alapján, hogy a meghirdetett 36 órás tűzszünet ellenére az orosz csapatok Donyeck és Luhanszk környékén is aktívak maradtak. Luhanszk katonai kormányzója, Szerhij Hajdaj a Telegramon arról számolt be, hogy a tűzszünet első három órájában az oroszok összesen tizennégyszer lőttek az ukrán állásokra, továbbá egy települést is megrohamoztak.

Az ortodox gyilkosok boldog karácsonyt kívánnak

– írta Hajdaj, utalva arra, hogy Putyin – Kirill pátriárka sürgetésére – az ortodox karácsony miatt kezdeményezett 36 órás tűzszünetet.