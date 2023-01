Brit védelmi minisztérium: Lőszert tárolhattak az oroszok a makijivkai iskolában

Szerda reggeli jelentésében a brit védelmi minisztérium is az oroszok által megszállt Makijivkában történt ukrán ellentámadásról írt. Mint említettük, Moszkva elismerte, hogy egy iskolaépület ellen elkövetett légitámadásban meghalt 89 orosz katona, de a britek azt is leírják, hogy pontosan mi történhetett.

Eszerint az oroszok nagy valószínűség szerint lőszert is tárolhattak az ideiglenesen kaszárnyaként használt iskolaépületben, ezért volt akkora a pusztítás. A brit védelmi tárca hozzáteszi, hogy az orosz katonaság már a háború előtt is ismert volt arról, hogy nem biztonságos körülmények között tárolja a lőszert, ez az incidens azonban rávilágít arra, hogy miért lehet olyan magas Oroszország vesztesége.

