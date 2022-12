Tíz robbanást hallatszott Kijevben

Kijevi lakosok arról számoltak be, hogy hangos robbanásokat hallottak, miután Oroszország légicsapások sorozatát indította az ukrán főváros ellen.

Az ország lakosságának délben figyelmeztetést küldtek ki, amely az egész országot készültségbe helyezte.

Újságírók beszámolói szerint a város légvédelme működik, a Reuters hírügynökség szerint azonban tíz robbanást hallottak.

Air defences have been working pretty non stop for the past five minutes in Kyiv. I don’t *think* there have been any impacts so far, but it’s only the first wave of missiles. And other cities not so lucky.

— Oliver Carroll (@olliecarroll) December 31, 2022