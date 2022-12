Brit hírszerzés: Oroszország váratlan támadással próbálja megtörni az ukránok morálját

A brit védelmi minisztérium szerint fennáll a veszélye annak, hogy az orosz fegyveres erők az elkövetkező napokban nagy hatótávolságú légicsapásokat indítanak Ukrajna ellen, hogy aláássák az ukrán morált az újévi időszakban.

A tárca legfrissebb hírszerzési jelentésében azt írja, hogy Oroszország október óta egy jól körülírható mintázat szerint támad: hét-tíz naponként intenzív csapáshullámot indít Ukrajna ellen, elsősorban az ország elektromos hálózatát célozva. A legutóbbi támadásra csütörtökön került sor.

– olvasható a jelentésben.

