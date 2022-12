Megrázó képek az orosz rakétatámadás után a herszoni szülészeti osztályról

Emine Dzseppar ukrán külügyminiszter-helyettes osztott meg képeket Twitteren a szülészeti osztályról, amelyet orosz rakétatalálat ért Herszonban. A miniszter-helyettes szerint egy csecsemő éppen a támadás előtt született meg. A rakétatámadásban nem sérült meg senki.

Giving birth under shelling. #russian terrorists shelled maternity hospital in #Kherson. One of the babies there was born right before the attack. #StandWithUkraine pic.twitter.com/X2AF0re9oA

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) December 27, 2022