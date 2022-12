Légicsapás érte az éjjel Zaporizzsja megyét

Oroszország az éjszaka csapásokat mért Zaporizzsja megye területére – közölte a Olekszandr Sztarukh, Zaporizzsja regionális katonai közigazgatási vezetője. A kormányzó ezt alátámasztandó hajnalban fényképeket tett közzé a Telegramon.

A légicsapások állítása szerint kárt okoztak a kritikus infrastruktúrában és lakóépületekben. Személyi sérülésről vagy halálesetről nem érkezett jelentés.

A pusztítás esedményét rögzítő képek itt is megtekinthetőek:

⚡Russians launched a missile attack on the suburbs of Zaporizhzhia, said the head of Zaporizhzhia RMA Oleksandr Starukh.



Critical infrastructure facilities and residential buildings were damaged. People were not injured.



👉 Follow us for more @Flash_news_ua https://t.co/F3qwOqgoI9 pic.twitter.com/QOmm94nULc