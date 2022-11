Két videó, amelyeken Örményország elnöke eléggé megalázza Putyint

Szerdán volt a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ), az Oroszország vezette katonai szövetség csúcstalálkozójának megnyitója, ahol Nikol Pasinyan, Örményország elnöke meglepően sokszor viselkedett megalázóan Vlagyimir Putyinnal.

Először is kijelentette, hogy Örményország tagsága nem volt képes elrettenteni Azerbajdzsánt az agressziótól.

Ezután nem volt hajlandó aláírni a szervezet nyilatkozattervezetét, amelyben Örményországnak nyújtottak volna közös segítséget. A pillanatról készült videókon remekül látszik, hogy Putyin kezéből kiesik a toll, Lukasenka pedig a kezeit széttárva döbbenten néz.

Ezután Pasinyan nem volt hajlandó közelebb állni Putyinhoz a közös fényképen, és látványosan próbált minél távolabb kerülni tőle, amit Putyin is észrevett.

Oh my. Look at the prime minister of Armenia Pashinyan going out of his way to stand as far as possible from Putin. And Putin knows it, too. Insult to the injury, this is at the gathering of the supposedly Russia-led security bloc. pic.twitter.com/KNCWjKNAHV

