Már online is ki lehet tölteni a szankciókról szóló konzultációt

ARTUR WIDAK / ANADOLU AGENCY / ANADOLU AGENCY VIA AFP

Mostantól az interneten is ki lehet tölteni a szankciókról szóló konzultációs kérdőívet, közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden. „A szankciók minden európai és minden magyar ember életére nagy hatással vannak, most mi fizetjük a háború árát”, vélekedett Dömötör, aki szerint egyáltalán nem törvényszerű, hogy ez ezután is így legyen.

Ezért arra kérnek mindenkit, hogy mondja el véleményét

– közölte a politikus.