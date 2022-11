Kétszáz amerikait tiltott el Oroszország a beutazástól

Moszkva a viszonosság alapján kétszáz amerikai állampolgárral szemben rendelt el oroszországi beutazási tilalmat – közölte pénteken az orosz külügyminisztérium.

Válaszul arra, hogy Joe Biden (amerikai elnök) kormányzata folyamatosan újabb és újabb személyi szankciókat vezet be nemcsak orosz tisztségviselők, hanem olyan üzleti és közéleti személyiségek, kulturális szereplők ellen is, akik valamilyen okból nem elfogadhatók Washington számára, viszonossági alapon kétszáz amerikai állampolgárral szemben oroszországi beutazási tilalmat vezetünk be