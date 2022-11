Ideje hozzászokni, hogy mostantól szent háborúnak hívja a putyini propaganda az ukrajnai agressziót

Szakrális szintre emelkedett az orosz-ukrán háború: Medvegyev egykori orosz elnök után a putyinizmus vezető ideológusának tartott Alekszandr Dugin is a nyugat elleni szent háborúnak nevezte az ukrajnai orosz agressziót.

– szállt el nyilatkozatában a gondolkodó.

Alexander Dugin says he agrees with Ramzan Kadyrov

Russia, he argues, is fighting a "holy war against the satanic West", a "final apocalyptic, eschatological battle against the antichrist"

Entirely normal stuff, in short pic.twitter.com/amC9vpYueU

